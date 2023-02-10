Alman kurtarma ekibi enkaz altındaki vatandaşı öğrendiği Türkçe ile sakinleştirmeye çalıştı: Zeynep hanım korkma

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından dünyadan Türkiye'ye birçok yardım ekibi gelmişti. Sahada çalışan Alman ekibi de enkaz altında bir kadın olduğunu tespit etti. Alman kurtarma ekibinden bir kişinin öğrendiği birkaç kelime Türkçe ile enkaz altındaki kadını, "Zeynep hanım korkma" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika artıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açtı. Dünyadan da deprem yardımı olarak Türkiye'ye birçok yardım ekibi gönderildi.

"ZEYNEP HANIM KORKMA,DANİEL BURADA"

Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri canla başla sahada çalışmalara devam ediyor. Alman destek ekibi enkaz altında bir kişiyi tespit etti. Ekipten bir kişi, öğrendiği birkaç Türkçe kelimeyle enkaz altındaki kadını "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma!" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

50 KİŞİLİK EKİP GELMİŞTİ

Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı bir Arama ve Kurtarma Ekibi (SEEBA) 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Türkiye'ye gelmişti.