Anket: Almanların çoğunluğu, koalisyon hükümetinin yasama dönemini doldurmadan dağılacağını düşünüyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın büyük bir kısmı CDU/CSU ve SPD koalisyon hükümetinin 2029'a kadar dağılacağını düşünüyor. Anket sonuçları, Başbakan Merz'in çalışmalarından memnuniyetsizliği de gözler önüne seriyor.

Almanya'da yapılan anket, halkın Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon hükümetinin 2029'a kadarki yasama dönemini doldurmadan dağılacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Forsa araştırma şirketinin RTL/NTV televizyon kanalı için 5-11 Mayıs'ta yaptığı ankette, 2 bin 501 katılımcıya, Başbakan Friedrich Merz'in çalışmaları ve koalisyon hükümeti hakkında sorular yöneltildi.

Buna göre, katılanların yüzde 43'ü CDU/CSU-SPD koalisyon hükümetinin 2029'un başında sona erecek yasama dönemine kadar ayakta kalacağını beklerken, katılımcıların yüzde 53'ü koalisyon hükümetinin bu tarihten önce dağılacağını düşünüyor.

Ağustos 2025'te, hükümetin önceden dağılacağını bekleyenlerin oranı yüzde 43, 2029'un başına kadarki yasama dönemini dolduracağını düşünenlerin oranı yüzde 52 olarak ölçülmüştü.

"Başbakan Merz'in şu ana kadar yaptığı çalışmalardan memnunum" ifadesine katılımcıların yüzde 84'ü "hayır", yüzde 14'ü "evet" yanıtını verdi.

Aynı şirketin 28 Nisan-4 Mayıs'taki anketinde, Merz'in çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 13, memnun olmayanların oranı yüzde 85 olarak tespit edilmişti.

Aşırı sağcı AfD açık ara önde

Ankete göre, Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 27 oy oranıyla Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 5 puan önünde birinci sırada yer alıyor.

Yüzde 22 ile ikinci sırada yer alan CDU/CSU, 23 Şubat 2025'te yapılan erken genel seçimde aldığı yüzde 28,6 oy oranının altında kaldı.

Hükümet ortağı SPD'nin yüzde 12 oy oranında kaldığı ankette, Yeşillerin oy oranı yüzde 15, Sol Partinin oy oranı yüzde 11 oldu.

CDU/CSU'nun 23 Şubat'ta yapılan erken seçimi kazanmasının ardından Başbakan Merz liderliğinde 6 Mayıs'ta SPD ile koalisyon hükümeti kurulmuştu.

Kaynak: AA / Erbil Başay
Haber Yorumlarıİsmail Taş:

Koalisyon ne yapsın böyle ???+? Halka sorarsan zaten hiç kimse memnun değil kimin başında olduğu önemli değil. Ama açık söylemek gerekirse böyle zayıf hükümetlerin yerine güçlü ve kararlı yönetimler gerekiyor ?? Suçlarını bilen cezasını çeken olursa belki işler düzelmez mi ??

Haber YorumlarıVazir Akber Çağlar:

Açıkçası Merz'in başında bundan önceki liderler daha iyi yönetiyordu gibi geliyor bana. İnsan bazen eski günleri özlüyor ne yazık ki. Umarım durum ilerleyen aylarda değişir.

Haber YorumlarıCan Korkmaz:

Yahu bunlar koalisyon mu diyorsunuz şu kadar ayakta kalamazlar zaten böyle garip birleşmeler hiçbir zaman işe yaramaz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

