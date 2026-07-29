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Alman kadın Mardin'de Müslüman oldu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Almanya vatandaşı Steffi Schenke, İslamiyet'i seçerek "Meryem" adını aldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Almanya vatandaşı Steffi Schenke, İslamiyet'i seçerek "Meryem" adını aldı.

Nusaybin Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İslamiyet'i seçen Schenke için İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

Burada kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Schenke'ye "Meryem" ismi verildi.

İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, Meryem'i aldığı karardan dolayı tebrik ederek, ona İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

İslam'ın barış, merhamet ve kardeşlik dini olduğunu belirten Yeşildal, Meryem'e yeni hayatında sağlık, huzur ve mutluluk dileyerek, hazırlanan ihtida belgesini, Kur'an-ı Kerim'in Almanca mealini ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitapları takdim etti.

Yeşildal, daha sonra Meryem ile Agit Aslan'ın dini nikahını da kıydı.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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