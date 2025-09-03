Alman Hükümeti, Göç ve İltica Anlaşması İçin Yasal Düzenlemeleri Kabul Etti

Alman hükümeti, Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından Mayıs 2024'te kabul edilen "Göç ve İltica Anlaşması Ortak Uygulama Planı"nın uygulanabilmesi için hazırlanan gerekli yasal düzenlemeleri kabul etti.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun ulusal mevzuatı, AB'nin "Göç ve İltica Anlaşması Ortak Uygulama Planı" ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin hazırlanan iki yasa tasarısını kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, böylelikle göçün Avrupa'da sınırlandırılması, yönlendirilmesi ve düzenlenmesi için koşullarının oluşturulacağı ifade edildi.

Bakanlar Kurulunda, AB kapsamında kabul edilen Göç ve İltica Anlaşmasına ilişkin yasa tasarılarına ek olarak iltica sürecinin sertleştirilmesine ilişkin başka düzenlemelerinin de kabul edildiği kaydedilen açıklamada, eyaletlere, daha önce başka AB üyesi ülkelerde uluslararası koruma verilen sığınmacıları, "ikincil koruma merkezlerinde" barındırma ve buradan prosedürler tamamlandıktan sonra doğrudan ilgili ülkeye gönderme yetkisi verileceği aktarıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, düzensiz göçü sınırlamak ve ülkedeki (sosyal) sistemlere aşırı yüklenmeyi sonlandırmak için Avrupa'da işleyen bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak Avrupa'nın ortak iltica sisteminin ulusal hukuka uyarlanacağını belirtti.

Dobrindt, bunun sorumluluk, güvenlik ve Avrupa dayanışması ilgili bir durum olduğunu aktararak, AB'de kabul edilen Göç ve İltica Anlaşmasının daha da sertleştirilmesini istedi.

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yasa tasarılarının ve düzenlemelerin, Federal Meclis (Bundestag) ve Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) tarafından da onaylanması gerekiyor.

Yasa tasarıları eleştiriliyor

Bakanlar Kurulunca kabul edilen yasa tasarıları ve düzenlemeler sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Sığınmacılarla ilgilenen "Pro Asyl" Derneği'nden Wiebke Judith, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'daki iltica sisteminin reformunu daha önce özellikle dış sınırlarda kurulması planlanan "gözaltı merkezlerinin" sığınmacılar için tehlikeli olduğu nedeniyle eleştirdiklerini anımsatarak, "Şimdi planlanan sert uygulama ile bu Almanya'da da tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Judith, sığınmacıları özel tesislerde tecrit etmenin ve dışlamanın sorumsuzca bir davranış olduğunu vurgulayarak, bunun sığınmacılarda umutsuzluğa, strese ve depresyona yol açtığını kaydetti.

Uygulama kapsamında reşit olmayan sığınmacıların da gözaltı benzeri tesislere alınabileceğine işaret eden Judith, "Çocukları hapsetmekle koruyamazsınız. Böyle bir kuralın Alman yasalarına yer alması korkutucu." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Af Örgütü'nden Sophie Scheytt de, yasa tasarılarının hareket özgürlüğünü kısıtlayarak "fiili olarak yeni gözaltı türlerini" ortaya çıkardığını savundu.

Sığınmacıların hapsedilmesi için olanakların genişletildiğini belirten Scheytt, "Hapis normal hale gelmemeli. İltica talepleri reddedilenler için bile. Pasaportları ve kökenlerinden bağımsız olarak tüm insanların hakları var." ifadesini kullandı.

Sol Parti Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Clara Bünger de yeni yasal düzenlemeleri hem mecliste hem de sokaklarda protesto edeceklerini duyurdu.

Bünger, Alman hükümetinin önerdiği düzenlemeler, koruma arayan kişilerin hukuka aykırı olarak gözaltına alınmasına yol açacağını kaydetti.

Anlaşmanın kabul edilmesi uzun sürmüştü

Göç ve İltica Anlaşması, AB'nin 2015-2016 döneminde karşı karşıya kaldığı yoğun düzensiz göçten sonra hazırlanmış ve AB Komisyonu tarafından 2020'de önerilmişti. Ancak üye ülkelerin özellikle sorumluluk ve yük paylaşımı konusundaki anlaşmazlıkları nedeniyle onaylanması yıllar sürdü.

20 Aralık 2023'te AB ülkelerince imzalanan siyasi anlaşmanın ardından 2024 ilkbaharında Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından kabul edilmişti.

Anlaşmanın, tüm üye ülkelerin onayından sonra 12 Haziran 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.