Alman Büyükelçi, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğuna ait aracın kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunun resmi aracının kundaklanmasıyla Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Görüşmede son aylarda Almanya'da bulunan Türk temsilciliklerine yönelik gerçekleşen muhtelif saldırılara da atıfla saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılması istendi. 18-19 Temmuz 2022 gecesi Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunun resmi aracının kundaklanması, yangın ve patlama sırasında çevredeki başka araçların da hasar görmesi nedeniyle Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığına davet edildi. SON AYLARDAKİ MUHTELİF SALDIRILARA DA ATIF YAPILDI Görüşmede, Schluz'a, son aylarda Almanya'da bulunan Türk temsilciliklerine yönelik gerçekleşen muhtelif saldırılara da atıfla, Stuttgart Başkonsolosluğuna yönelik saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasının, diplomatik teamüller uyarınca zararın tazmin edilmesinin ve uluslararası sözleşmelerin Türk temsilcilikleri ve çıkarları için öngördüğü himaye ve güvenliğin eksiksiz sağlanmasının beklendiği hatırlatıldı. AA / Emre Karaca - Güncel Stuttgart Almanya Türkiye Ankara Güncel Haberler

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