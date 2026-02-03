Haberler

ALKÜ'den Akseki MYO'ya Togg desteği

ALKÜ'den Akseki MYO'ya Togg desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Akseki Meslek Yüksekokulu'na uygulamalı eğitimler için Togg marka araç hediye etti. Rektör Türkdoğan, öğrencilere katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından uygulamalı eğitimlerde kullanılması için Akseki Meslek Yüksekokulu'na Togg marka araç hediye edildi.

Üniversite yönetimi tarafından tahsis edilen aracın, yüksekokulun eğitim, uygulama ve kurumsal faaliyetlerinde kullanılacağı bildirildi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversiteye bağlı birimlerin fiziki ve teknik imkanlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini, Akseki Meslek Yüksekokulu'nun da bu kapsamda desteklendiğini belirtti. Türkdoğan, verilen desteğin öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerine katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Recep Baltacı da eğitime sağlanan katkı dolayısıyla üniversite yönetimine teşekkür etti. Baltacı, aracın hem eğitim faaliyetlerinde hem de kurumsal hizmetlerde kullanılacağını kaydetti.

Hediye edilen aracın, özellikle saha uygulamaları ve öğrencilerin mesleki eğitim süreçlerinde aktif olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Pep Guardiola, İrade Ampute Futbol Takımı'nın onursal antrenörü ilan edildi

"Selamünaleyküm" diye başladığı konuşmanın karşılığını aldı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler

Şehir ayakta! Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler
MHP lideri Bahçeli: Epstein dosyalarının yayınlanma zamanı manidar

Bahçeli dünyayı sarsan olayla ilgili konuştu: Zamanlama manidar