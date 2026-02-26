Alkolü bırakan hukukçu binlerce kişiye ilham oluyor

Kardeşinin vefatı sonrası yaşadığı travmayı atlatmak için sığındığı alkol bağımlılığından 15 yılın ardından kurtulan hukukçu Sırma Acar Zorlu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla benzer sorunlar yaşayan kişilere umut oluyor.

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Acar Zorlu, 24 yaşındayken kardeşini ve 3 yıl sonra da annesini kaybetmesiyle yoğun alkol tüketimine başladı.

Yaşadığı kayıpların ardından ortaya çıkan panik atak ve anksiyete bozukluğunu bastırabilmek için adeta "ilaç" yerine koyduğu alkolün zamanla bağımlılığa dönüşmesiyle zorlu bir sürecin içine giren Acar Zorlu, 15 yıl boyunca alkolle yaşadığı hayatını geride bırakmak ve bağımlılığı tamamen hayatından atmak istedi.

Alkol bağımlısı olduğunu kabul ettikten sonra profesyonel destek alan Acar Zorlu, 26 Şubat 2021'de alkolü kesin olarak bırakmaya karar verdi ve alkolsüz bir hayata "merhaba" dedi.

Acar Zorlu, bu süreçte birçok arkadaşıyla yollarını ayırarak yalnızlaşsa da "çocuklarına bir anne", "babasına yeniden sağlıklı bir evlat" hediye etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ediyor.

Alkolü bırakmasının ardından başlattığı farkındalık çalışmalarıyla dikkati çeken Acar Zorlu, benzer sorunlarla mücadele eden binlerce kişiye kendi deyimiyle "kelebek etkisi yaratma çabasıyla" umut oluyor.

Acar Zorlu, paylaşımlarıyla yalnızca alkol bağımlılığı yaşayan bireylere değil, bu sürecin yükünü omuzlayan ailelere de ilham verdiğini belirterek, sosyal medyada yaptığı alkol karşıtı cesur paylaşımlarla sessizce mücadele eden "gizli bağımlıların" sesi olmayı ve alkolsüz bir hayatın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

Hukukçu Acar Zorlu, alkole başlama sürecini, alkolün hayatındaki etkilerini ve alkolü bıraktıktan sonraki farkındalık çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

"Alkolü ilaç niyetine kullanıyordum"

Yedi kuşak Bodrumlu bir ailenin çocuğu olan ve İstanbul'a hukuk fakültesinde okumak için gelen Acar Zorlu, hayatının 24 yaşında kardeşini kaybetmesiyle değiştiğini belirtti.

Yaşadığı ağır yas sürecinde alkolü bir kaçış yolu olarak gördüğünü ifade eden Acar Zorlu, "Alkolle tanışıklığım, kardeşimi kaybettikten sonra başlayan panik ataklarımı ve anksiyetemi bastırmak için başladı. 3 yıl sonra da annemi kaybettim. O süreçte alkolü ilaç yerine koymuştum. Onunla daha rahat ettiğimi ve her şeyi unuttuğumu hissediyordum." dedi

Yaklaşık 15 yıllık zorlu alkol bağımlılık sürecinin kendisini "bağımlı" olarak gördükten sonda değişmeye başladığını anlatan Acar Zorlu, bağımlılık uzmanı bir psikiyatristle görüşmeye karar verdikten sonra yeni bir sürece girdiğini söyledi.

Zorlu, 25 Şubat 2021'de alkolü kesin olarak bıraktığını bildirerek, "O gün ne kadar çok içersem içeyim içki bana yeterli gelmedi. Yani panik atağımı bastırmadı, anksiyetemi geçirmedi. Yani alkolün hiçbir işe yaramadığı ilk gecem diyebilirim. Ertesi sabah çok mutlu ve vicdan azapsız, çarpıntısız uyandım. Artık bunun peşini bırakmayacağım dedim. Günler günleri kovaladı alkolsüz 5 yılımı doldurdum." ifadelerini kullandı.

"Alkol sonrası anneliğimi hatırladım"

Acar Zorlu, alkolü bıraktıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini ve öncelikle "kendiyle barıştığının" altını çizerek,"Nasıl alkole bağımlıysam ayık sabahlara bağımlı oldum yani bir süre sonra. Daha sonra anneliğimi tekrar hatırladım. Alkolü bırakınca anneliğimin tadına vardım. Şu an kızım 15, oğlum 9 yaşında. Onlara bir anne hediye ettim. Kendime kendini seven bir kadın hediye ettim. Babama tekrar sağlıklı bir kız çocuğu hediye ettim." ifadelerini kullandı.

Eşinin de kendisiyle birlikte alkolü bıraktığını söyleyen Acar Zorlu, şöyle devam etti:

"Bizim evde içki asla bulunmuyor. Yani kimse içmiyor. Kızım bana sık sık 'Anne seninle gurur duyuyorum.' diyor. Oğlum arkadaşlarına 'Bizim evde içki olmaz biliyor musun?' diye bayağı hava atıyor. Bunu havalı bir şey olarak görüyor. Daha mutluyum böyle. Daha iyiyim."

"15 kişiyi hayatımdan çıkardım"

Acar Zorlu, alkolü bırakma sürecinde özellikle kültürel bir değişiklik yaşadığını anlattı.

Bazı arkadaşlarıyla ilişkilerine son verdiğini belirten Acar Zorlu, "Çevrem tabii çok azaldı. Yani sonuçta içkiyi seven bir çevrem vardı. Hiç abartmıyorum. 15 kişi hayatımdan çıkmış olabilir. Çok yakın arkadaşlarımdı. Alkollü ortamlarına giremedim ve görüşmeyince zaten araya mesafeler giriyor. Şimdi küçük bir çevre, sakinlik ve tekrar kavuştuğum kendim bana o 15-20 kişiden daha iyi geliyor." diye konuştu.

Alkolü bıraktıktan bir süre sonra sosyal medya üzerinden hikayesini anlattığını ve farkındalık çalışması başlattığını anlatan Acar Zorlu şunları kaydetti:

"Bir farkındalık oluşturmak istedim insanlarla. Burada ne derdim alkolün sağlıklarını bozması, ne kaybettikleri işleri, hayatları falan değildi. Burada kaybettikleri 'kendilerini" bulmalarını istedim. Sonuçta bu dünyaya sadece içki içmeye gelmiş olamayız. Sadece bir bağımlılık geliştirip onun peşinden koşmak için de gelmiş olamayız. Ama kimse çaresiz değil. Alkolsüz hayat da kötü bir hayat değil. Ben hep diyorum yani bu dünyaya sadece içki içmeye gelmiş olamazsın. Bir şeylerin tadına sadece içerek varmak zorunda değilsin."

Acar Zorlu, sosyal medyadan genel olarak çok olumlu dönüşler aldığını belirterek, binlerce insanın ya kendisinin ya da ailesinden birilerinin bağımlılıkla mücadelesi için kendisine ulaştığını, özellikle eşlerin ve annelerin yaşadıkları çaresizliği anlattığını, bu mesajların da doğru bir yolda ilerlediğini kendisine gösterdiğini söyledi.

Alkol bağımlılığının ciddiye alınmadığına dikkati çeken Acar Zorlu, şöyle devam etti:

"Alkol maalesef hem tüm dünyada hem de bizim coğrafyada her ne kadar Müslüman bir ülke olsak da sosyalleşme aracı olarak görülüyor. Ben bağımlılık için daha çok erkekler yazar diye düşünmüştüm ama bana daha çok kadınlar yazıyor bu konuyla ilgili. Kadın bağımlı, çevresine çaktırmadan bağımlı olmuş ve sayıları gerçekten çok fazla. Ben alkol seven biri değildim 24 yaşıma kadar, kardeşimin vefatı sonrası her şey değişti. Şimdi ise alkolü tamamen hayatımdan çıkardım ve o tarz alkollü ortamlardan tamamen uzak durdum. Çünkü sınırlarım çok netti. O sınırları net koymasaydım 5 yıl aralıksız ayıklığı bence başaramazdım."