Avcılar'da 4 kişiden fazla yolcu kabul etmeyen taksi şoförünü tehdit etti, aracı tekmeledi

AVCILAR'da alkollü oldukları belirtilen 5 kişiden 1'i durdurdukları taksiye 4 kişiden fazla yolcu alamayacağını belirten taksi şoförünü tehdit etti, aracı tekmeledi. Saldırgan gözaltına alındı.

Olay, 4 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Bir mekandan çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen kişiler, durdukları taksiye binerek, şoförden istedikleri yere kendilerini götürmelerini istedi. Taksi şoförü, yolcu sayısının 5 olduğunu görünce, yönetmeliklere göre koltuk sayısından fazla yolcu alamayacağını söyledi. Buna sinirlenen yolculardan biri sürücü ile tartışmaya ve taksiyi tekmelemeye başladı. Arkadaşları tarafından bir türlü sakinleştirilemeyen kişi aracı dikiz aynalarından birini kırdı. Kendisini durdurmak isteyer arkadaşı ile bir ara yere düşen bu kişi yeniden kalkarak saldırmaya devam etmek istedi. Taksi şoförü buradan uzaklaştıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.Y.'nin 8 suç kaydı olduğu belirtildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI KAMERADA

Alkollü oldukları belirtilen kişilerin taksiyi durdurduktan sonra sürücü ile tartışmaları ve S.Y.'nin araca saldırması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Şüphelinin taksiyi tekmelemesi ve yere düşmesi, sürücünün uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.