Haberler

Avcılar'da 4 kişiden fazla yolcu kabul etmeyen taksi şoförünü tehdit etti, aracı tekmeledi

Avcılar'da 4 kişiden fazla yolcu kabul etmeyen taksi şoförünü tehdit etti, aracı tekmeledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da alkollü oldukları belirtilen 5 kişiden biri, taksi şoförünü tehdit edip araca zarar verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da alkollü oldukları belirtilen 5 kişiden 1'i durdurdukları taksiye 4 kişiden fazla yolcu alamayacağını belirten taksi şoförünü tehdit etti, aracı tekmeledi. Saldırgan gözaltına alındı.

Olay, 4 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Bir mekandan çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen kişiler, durdukları taksiye binerek, şoförden istedikleri yere kendilerini götürmelerini istedi. Taksi şoförü, yolcu sayısının 5 olduğunu görünce, yönetmeliklere göre koltuk sayısından fazla yolcu alamayacağını söyledi. Buna sinirlenen yolculardan biri sürücü ile tartışmaya ve taksiyi tekmelemeye başladı. Arkadaşları tarafından bir türlü sakinleştirilemeyen kişi aracı dikiz aynalarından birini kırdı. Kendisini durdurmak isteyer arkadaşı ile bir ara yere düşen bu kişi yeniden kalkarak saldırmaya devam etmek istedi. Taksi şoförü buradan uzaklaştıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.Y.'nin 8 suç kaydı olduğu belirtildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI KAMERADA

Alkollü oldukları belirtilen kişilerin taksiyi durdurduktan sonra sürücü ile tartışmaları ve S.Y.'nin araca saldırması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Şüphelinin taksiyi tekmelemesi ve yere düşmesi, sürücünün uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar

İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Tarih bile verildi
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarının videosunu internette buldu

Yetişkin içerik sitesinde gezerken hayatının şokunu yaşadı!
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu

Sözün bittiği yer
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Maaşını isteyen bakıcıya dehşeti yaşattılar! Polis bile engel olamadı
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Tarih bile verildi
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı

İlk maçında hüsranı yaşadı