Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 111 bin TL ceza

Çorum'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan Burak Ş., başka bir araca çarptıktan sonra takla attı ve yaralandı. 111 bin TL para cezası uygulandı.

ÇORUM'da otomobile arkadan çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Burak Ş, yaralandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen Burak Ş.'ye 111 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda meydana geldi. Burak Ş., yönetimindeki 19 AAN 695 plakalı otomobil, aynı yöne giden Akif Y. idaresindeki 06 CLP 618 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra takla attı. Yaralanan sürücü Burak Ş., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Burak Ş.'nin ehliyetsiz ve 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan Burak Ş.'ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 111 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
