Alkollü taksi şoförü makas atarken iki aracı da köprüden uçurdu! Genç kadın hayatını kaybetti, 4 de yaralı var Güncel Haberler Düzce'de alkollü olan taksi şoförü, trafikte makas atarken otomobile çarptı. İki aracın da köprüden uçtuğu kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Düzce'de saat 02.30 sıralarında Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Ahmet Kurt'un makas attığı taksi, Muhammed Sargın yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü. 1 ÖLÜ, 4 YARALI Kazada, taksi şoförü Ahmet Kurt ile otomobil sürücüsü Muhammed Sargı ve yanındaki Şakir Tütüncü, Zakire Durmaz ve Şevval Canpolat yaralandı. Yaralı 5 kişi çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zakire Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TAKSİ ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI Acı haberi alıp, hastaneye gelen Zakire Durmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası yapılan muayenede taksi şoförü Ahmet Kurt, 2.83 promil alkollü çıktı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ahmet Kurt Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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