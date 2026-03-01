Haberler

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ve araç sahibine 490 bin lira ceza kesildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü K.C.'ye ve araç sahibine toplamda 490 bin lira ceza kesildi. Sürücü 1.9 promil alkollü yakalanırken, araç da trafikten men edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü ve araç sahibine 490 bin lira ceza kesildi.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Mescit Mahallesi'nde trafiği tehlikeye düşüren otomobili takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil terk edilmiş halde bulundu.

Araç sürücüsü K.C. ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Yapılan kontrolde 1.9 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ve araç sahibine Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 490 bin lira ceza kesildi.

Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı, araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
