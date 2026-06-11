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Yine alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüye 432 bin TL ceza

Yine alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüye 432 bin TL ceza
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Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 30 dakikalık takibin ardından evinin önünde yakalandı. 2.05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 432 bin TL para cezası kesilirken, aracı 60 gün trafikten menedildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takiple evinin önünde yakalanan, alkollü sürücüye 432 bin TL ceza yazıldı. Alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetine el konulan sürücü hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 01.00 sıralarında E.K. idaresindeki 38 DV 959 plakalı cipin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan E.K., yapılan takiple yaklaşık 30 dakika sonra Bağdat Caddesi'ndeki evinin önünde yakalandı. Yapılan kontrollerde E.K.'nin 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. E.K.'nın 'alkollü araç kullanmak' suçundan daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenilirken, sürücüye çeşitli maddelerden 432 bin TL para cezası yazılarak, aracı 60 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca E.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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