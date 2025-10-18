Haberler

Alkollü Sürücü Tabancayla Ateş Etti, Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evlerinin balkonuna mermi isabet eden bir çiftin şikayeti üzerine jandarma, alkollü araç kullanarak tabancayla ateş eden Aydın A.'yı tutukladı. Olayla ilgili 30 güvenlik kamerası incelendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerinin balkonuna mermi isabet eden çiftin şikayeti üzerine 30 farklı güvenlik kamerasını kaydını inceleyen jandarma, alkollü otomobil kullanırken tabancayla ateş eden Aydın A.'yı yakaladı. Toplam 24 saatlik kamera kaydından tespit edilen Aydın A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hüseyin-Yasemin U. çifti evinin balkonuna gece saatlerinde 2 mermi çekirdeği isabet ettiğini ihbar etti. Evde inceleme yapan jandarka, mermilerin yönünü ve izlerini belirleyerek araştırma başlattı. 30'a yakın ev ve iş yeri güvenlik kamerası kaydından yaklaşık 24 saatlik görüntüyü inceleyen jandarma, seyir halindeki otomobilden ateş edildiğini belirledi. Bazı görüntülerde ses, bazılarında görüntüyü eşleştiren ekipler, Aydın A.'nın 07 LLS 63 plakalı otomobili alkollü kullanırken tabancayla ateş ettiğini tespit etti. Jandarma tarafından tabancayla yakalanan Aydın A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
