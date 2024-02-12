Üye Girişi
Haberler

Alkollü sürücü tabanca çekti, gözaltına alındı

Güncelleme:

Zonguldak'ta alkollü olarak araç kullanan bir sürücü, 2 araca çarptıktan sonra diğer sürücülere tabanca çekti. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi (ALO 170) Bölge Koordinatörü İsmail A., alkollü olarak kullandığı otomobili ile 2 araca çarptı. Hasarlı kazanın ardından çıkan arbedede, diğer sürücülere tabanca çeken İsmail A., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kozlu ilçe girişinde meydana geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Bölge Koordinatörü İsmail A. yönetimindeki 55 TH 061 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta polis memuru N.B.T.'ye ait 66 AAG 514 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 DB 080 plakalı cipe arkadan çarptı. Savrulan polis memurunun aracı refüje çarptı.

Hasarlı kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüşünce İsmail A., belindeki ruhsatlı tabancayı çekerek diğer sürücülere doğrulttu. Polis memuru N.B.T.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Arbede büyümeden sona ererken, İsmail A., Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. N.B.T. ile diğer araç sürücüsü, İsmail A.'dan şikayetçi oldu. İsmail A.'nın silahına el konulurken, yapılan muayenesinde ise 1,58 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İsmail A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hababam Sınıfı Tatilde nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? AKOM'dan İstanbul'a yağış alarmı! Hafta boyu yağış devam edecek mi? Mekanik konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Mekanik filmi hangi yıl çekildi, hangi ülke yapımı? Mekanik nerede çekildi? KAYSERİSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 12 Şubat 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 51. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 51. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI izle! 12 Şubat Trabzonspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! 12 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, eşi ile gündemde! Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi kim? ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde kimle kim eşleşti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title