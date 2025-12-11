Haberler

Kayseri'de polise çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı

Kayseri'de polise çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de alkollü sürücü, dur ihtarına uymayıp polise çarptıktan sonra kaçtı. Yapılan takip sonucu yakalanan M.A.A., 97 bin TL para cezası alarak tutuklandı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin yaptığı dunutiminde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve kontrol yapıldığı sırada otomobiliyle polise çarpıp kaçan M.A.A. (24), takip sonucu yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 97 bin 39 TL para cezası uygulanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde yol uygulaması yaptı. Ekipler, durumundan şüphelendikleri M.A.A.'nın kullandığı 03 AJF 685 plakalı otomobili durdurdu. Kontroller yapılırken şüpheli, polis memuruna çarpıp kaçmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.

SÜRÜCÜYE 97 BİN TL PARA CEZASI

Ekipler tarafından gözaltına alınan M.A.A.,'nın yandan yapılan kontrollerde 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.A.A.'ya 'Dur ihtarına uymamak', 'Makas atmak', 'Ters yönde seyir etmek', 'Tehlikeli şerit değiştirmek', 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Alkol ölçümünü reddetmek' maddelerinden toplam 97 bin 39 TL para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi. Ayrıca, araç sahibine de 'Sürücü belgesiz araç kullandırmak' ihlalinden 18 bin 677 TL para cezası yazıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.A.A., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavisin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı hizmete rekor zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
title