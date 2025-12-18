Film gibi kovalamaca! Polis, "dur" ihtarına uymayan kamyoneti böyle durdurdu
Ordu'da, polis ile sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı kamyonet arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Takip sırasında kamyonet bazı sivil ve polis araçlarına çarptı. Ekipler, kamyoneti arka lastiklerine ateş ederek durdururken alkollü olduğu öne sürülen sürücü gözaltına alındı.
- Polis, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 52 AV 722 plakalı kamyonetin sürücüsünü 'dur' ihtarını dinlemeyip kaçması üzerine takip etti.
- Kamyonet, Altınordu ilçesinde takip sırasında bazı sivil ve polis araçlarına çarptı.
- Polis, Karşıyaka Mahallesi'nde kamyoneti arka lastiklerine ateş ederek durdurdu ve alkollü olduğu öne sürülen sürücüyü gözaltına aldı.
Ordu'da Gülyalı ilçesinde saat 23.00 sıralarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Polis, kontrol noktasında rutin denetimlerde 52 AV 722 plakalı kamyonetin sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında kamyonet, Altınordu ilçesinde bazı sivil ve polis araçlarına çarptı.
ATEŞ EDEREK DURDURDU
Polis, Karşıyaka Mahallesi'nde kamyoneti arka lastiklerine ateş ederek durdurdu. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, gözaltına alındı. Kamyonet ise çekici ile bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.