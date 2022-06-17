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Alkollü Sürücü İzmir'de Bir Can Aldı

ANKA - Güncel
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İzmir’in Karaburun ilçesinde, caddeden karşıya geçmeye çalışırken alkollü sürücü Ege Özkaçar’ın aşırı hızla çarptığı Barış Polat Dörtköşe (35) hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya neden olan sürücü Özkaçar’ın önce serbest bırakıldığı, Dörtköşe’nin ölümünden sonra tutuklandığı belirtildi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, caddeden karşıya geçmeye çalışırken alkollü sürücü Ege Özkaçar'ın aşırı hızla çarptığı Barış Polat Dörtköşe (35) hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya neden olan sürücü Özkaçar'ın önce serbest bırakıldığı, Dörtköşe'nin ölümünden sonra tutuklandığı belirtildi.

İzmir Karaburun'un Mordoğan ilçesinde, Ayıbalığı Caddesi üzerinde yaya olarak karşıya geçerken alkollü olduğu belirtilen sürücü Ege Özkaçar'ın aşırı hızla çarptığı 35 yaşındaki Barış Polat Dörtköşe, 17 gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Barış Polat Dörtköşe'nin çarpmanın etkisiyle yaklaşık beş metre ileri savrulduğu belirtildi. Dörtköşe'nin kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındığı, ameliyatın dokuz saat sürdüğü aktarıldı. Dörtköşe, Mordoğan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dörtköşe'nin ölümüne neden olan sürücü Özkaçar'ın, önce serbest bırakıldığı; ancak Barış Dörtköşe'nin hayatını kaybetmesinin ardından tutuklandığı öğrenildi.

Özkaçar'ın kullandığı aracın arkasındaki bir araçta bulunanlar tarafından çekilen görüntüler, Özkaçar'ın kazadan çok kısa bir süre önce hızlı bir şekilde tehlikeli manevralar yaptığını gösterdi.

ANKA / Güncel

Karaburun Mordoğan İzmir Ege Güncel Haberler

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