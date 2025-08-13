Alkollü Sürücü, İngiliz Turistin Ölümüne Neden Oldu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken alkollü sürücünün otomobiliyle çarpıp, üzerinden geçtiği İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma (61), tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Ağustos'ta saat 19.30 sıralarında Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda meydana geldi. Şenay Koparal (54) yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Palma yere savruldu. Durumu gören çevredekiler yardıma koştu. Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Koparal, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesiyle durdurulan Koparal, geri manevra yaparak, Palma'nın üstünden aracını çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lisa Jane Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilin sürücüsü Koparal, gözaltına alındı. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, otomobilin sürücüsü Koparal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

Kalçası ve bacağında kırıklar oluşan Lisa Jane Di Palma, sevk edildiği Fethiye'deki bir özel hastanede, bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Burada yapılan kalça ameliyatının ardından tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Di Palma'nın cenazesi otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Di Palma'nın ölüm haberini alan İngiltere'deki yakınları Fethiye'ye geldi.

Haber - Kamera: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla ),