Alkollü Sürücü Hafif Ticari Araçla Kaza Yaptı

Alkollü Sürücü Hafif Ticari Araçla Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, hafif ticari aracıyla önce bahçe duvarına ardından markete çarptı. Sürücü gözaltına alındı.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce sitenin bahçe duvarına ardından da markete çarptı. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 17 NB 092 plakalı hafif ticari araç, önce sitenin bahçe duvarına ardından yol kenarındaki marketin önündeki dolaplara çarptı. Olayın ardından kaçmaya çalışan sürücü, çevredekiler tarafından durduruldu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücünün yapılan muayenede alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken araç otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Tarlada çalışan çiftçi fark etti, ihbara gelen ekiplerin kanı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.