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Alkollü sürücünün neden olduğu kazada kızını kaybeden anne: Adalet istiyorum

Alkollü sürücünün neden olduğu kazada kızını kaybeden anne: Adalet istiyorum
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Adana'da 2.40 promil alkollü sürücünün arkadan çarptığı elektrikli bisikletteki Serhan Kayatürk hayatını kaybetti, annesi Hülya Büyükyolaçan yaralandı. Sürücü tutuklandı.

ADANA'da otomobilin arkadan çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Serhan Kayatürk (58) hayatını kaybetti, annesi Hülya Büyükyolaçan (75) ise yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan ve 2.40 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Mahmut G. tutuklandı. Hülya Büyükyolaçan, "200 metre sürüklenmiştim. Yol kenarındaki otlar olmasa belki de ölecektim. O otlar beni kurtarmış. Kızımın adaletini istiyorum" dedi.

Kaza, 4 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Mahmut G. yönetimindeki 01 BFK 819 plakalı otomobil, annesi Hülya Büyükyolaçan ile yolculuk yapan Serhan Kayatürk'ün kullandığı 01 BFK 858 plakalı elektrikli bisiklete arakadan çarptı. Savrulan bisikletteki anne ve kız yol kenarına düşerken, Mahmut G. ise aracını bırakıp kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Serhan Kayatürk'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, Hülya Büyükyolaçan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağı çeşitli yerlerinden kırılan Büyükyolaçan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

2.40 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan, şüpheli Mahmut G., kazadan bir gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Mahmut G.'nin kaza sırasında 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Mahmut G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'YOL KENARINDAKİ OTLAR BENİ KURTARMIŞ'

Kazayı anlatan Hülya Büyükyolaçan, "Torunum bizi yemeğe davet etmişti. Yemekten sonra kızımla yola çıktık, eve doğru gidiyorduk. Ne kadar gittik hatırlamıyorum, arkadan çarptı. Uyandığımda iki büklümdüm. Kendime geldiğimde bacağımın kırık olduğunu, kızımın orada olmadığını fark ettim. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Ambulans beni hastaneye götürdü. Kızımın çok kötü olmadığını söylediler başta. 200 metre sürüklenmiştim. Yol kenarındaki otlar olmasa belki de ölecektim. O otlar beni kurtarmış" diye konuştu.

'YÜREĞİM YANIYOR'

Şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten Büyükyolaçan, "Kazadan sonra çocuğu oradan başka bir araçla kaçırmışlar. Öyle anlattılar. Ertesi gün gidip teslim olmuş, alkollüymüş. Ben kızımın adaletini istiyorum. Benim ciğerim yandı. Yüreğim yanıyor, içim acıyor. En ağır cezayı alsın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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