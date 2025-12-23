Haberler

Alkollü motosiklet sürücüsünün polise direnen arkadaşı gözaltına alındı

Alkollü motosiklet sürücüsünün polise direnen arkadaşı gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz motosiklet süren Mustafa K. ile arkadaşının polise karşı gösterdiği direnç dikkat çekti. Arkadaşı M.G., "2 ayda 70 bin TL ceza ödedim" diyerek tepkisini dile getirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olan motosikletin sürücüsü Mustafa K.'nin (30) yanındaki arkadaşı M.G. (29) polise, "2 ayda 70 bin TL ceza ödedim. Ne diyorsun dayı?" diyerek mukavemet gösterince kelepçe takılarak emniyete götürüldü.

Olay, gece saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda yaptığı uygulama sırasında meydana geldi. Mustafa K.'nin kullandığı 16 BCH 223 plakalı motosiklet durduruldu. Sürücünün ehliyetsiz ve 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 27 bin 945 TL cezai işlem uygulandı.

'2 AYDA 70 BİN TL CEZA ÖDEDİM'

Ceza makbuzu yazıldığı sırada Mustafa K.'nin yanındaki arkadaşı M.G. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu iddia edilen M.G., "2 ayda 70 bin TL ceza ödedim. Ne diyorsun dayı? Yapıştıracak cezayı bitecek bu iş" diyerek tepki gösterdi. Uyarılara rağmen direnmeye ve tepki göstermeye devam eden M.G., kelepçe takılarak arkadaşı Mustafa K. ile birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim'i paylaştı, o sözleri yazdı: Allah herkese nasip etsin

Yine Kur'an-ı Kerim'i paylaşıp o sözleri yazdı! Dikkat çeken ifadeler
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title