Alkollü Motosiklet Sürücüsünün Polise Direnen Arkadaşı Gözaltına Alındı

1) ALKOLLÜ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN POLİSE DİRENEN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olan motosikletin sürücüsü Mustafa K.'nin (30) yanındaki arkadaşı M.G. (29) polise, "2 ayda 70 bin TL ceza ödedim. Ne diyorsun dayı?" diyerek mukavemet gösterince kelepçe takılarak emniyete götürüldü.

Olay, gece saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda yaptığı uygulama sırasında meydana geldi. Mustafa K.'nin kullandığı 16 BCH 223 plakalı motosiklet durduruldu. Sürücünün ehliyetsiz ve 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 27 bin 945 TL cezai işlem uygulandı.

'2 AYDA 70 BİN TL CEZA ÖDEDİM'

Ceza makbuzu yazıldığı sırada Mustafa K.'nin yanındaki arkadaşı M.G. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu iddia edilen M.G., "2 ayda 70 bin TL ceza ödedim. Ne diyorsun dayı? Yapıştıracak cezayı bitecek bu iş" diyerek tepki gösterdi. Uyarılara rağmen direnmeye ve tepki göstermeye devam eden M.G., kelepçe takılarak arkadaşı Mustafa K. ile birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.