Haberler

Avcılar'da güzergahı karıştıran İETT otobüsü şoförünü yolcular şikayet etti; 1.5 promil alkollü çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler-Avcılar seferini yapan halk otobüsü şoförü, güzergahı karıştırması ve alkol etkisinde araç kullanması nedeniyle yolcular tarafından şikayet edilerek gözaltına alındı. Şoförün 1.5 promil alkollü olduğu tespit edilerek 25 bin lira ceza kesildi.

Esenler-Avcılar seferini yaparken durak ve güzergahı karıştıran İETT Halk otobüsü şoförünü yolcular şikayet etti. Polis ekiplerinin denetiminde şoför 1.5 promil alkollü çıkınca gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-Avcılar seferini yapan halk otobüsü şoförünün durakları karıştırması ve güzergah dışına çıkması yolcuların dikkatini çekti. Yolculuk sırasında direksiyonu kullanırken hataları da görülen şoförden şüphelenen yolcular aracın son durağa gelmesinin ardından İETT Hareket Amirliği'ne giderek durumu anlattı. Hareket amirliğindeki görevliler ve diğer şoförler halk otobüsünün alkollü olarak araç kullandığını anlayınca Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği'ne bilgi verdi. Sevk edilen ekip, halk otobüsü şoförü F.G.'nin 1.5 promil alkollü olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak ekip aracı ile Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen F.G.'ye 25 bin lira ceza yazıldı. Halk otobüsü yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

