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Ankara'da "dur" ihtarına uymayıp kaza yapan belde belediye başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı

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Ankara'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan Muş'un Yaygın Belde Belediye Başkanı Selahattin Yalçin, 1,99 promil alkollü çıktı. Adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ankara'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan Muş'un Yaygın Belde Belediye Başkanı Selahattin Yalçin, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, otoyol jandarması, 29 Mayıs'ta saat 22.40 sıralarında seyir halindeki bir araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan araç, jandarma personelince takibe alındı.

Başkan Yalçin'in kullandığı ve Yaygın Belediye Başkanlığına ait olduğu belirlenen resmi araç, Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi Mustafa Kalfaoğlu Caddesi'nde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

Resmi araçta bir, diğer araçta ise 5 kişinin olduğu belirlendi. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası alkolmetreye üflemeyi reddeden Yalçin'in, Etimesgut Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde 1,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Yalçin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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