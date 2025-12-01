Alkollü ATV Sürücüsü Kazada Yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde askeri araç ve park halindeki otomobile çarpan ATV'nin sürücüsü D.K. yaralandı. D.K.'nin, 2.03 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı merkezinden, Keşan Adalet Sarayı yönüne giden D.K. yönetimindeki ATV, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen A.B. yönetimindeki askeri araca, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada, ATV sürücüsü D.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen D.K.'nin yapılan kontrollerinden 2.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.