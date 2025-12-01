Haberler

Alkollü ATV Sürücüsü Kazada Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında, ATV askeri araca ve park halindeki otomobile çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde askeri araç ve park halindeki otomobile çarpan ATV'nin sürücüsü D.K. yaralandı. D.K.'nin, 2.03 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı merkezinden, Keşan Adalet Sarayı yönüne giden D.K. yönetimindeki ATV, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen A.B. yönetimindeki askeri araca, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada, ATV sürücüsü D.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen D.K.'nin yapılan kontrollerinden 2.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
