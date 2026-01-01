Haberler

Karabük'te alkol aldıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen kişi hastanede öldü

Karabük'te, alkol tükettikten sonra rahatsızlanan 40 yaşındaki Y.Y. hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Karabük'te evinde alkol tükettikten sonra rahatsızlandığı öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Belenköy Mahallesi'nde ikamet eden Y.Y. (40) alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden karısı B.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, evde inceleme yaptı.

Y.Y'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

