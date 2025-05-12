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Alkol Şişeleri Tarihi Van Kalesi'nde Dikkat Çekti

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Van'da çevre gönüllüsü iş adamı Yavuz Taşoğlu, piknik için gittiği Van Kalesi çevresinde gelişi güzel atılan alkol şişelerini toplayarak çevre duyarlılığına dikkat çekti. Taşoğlu, bölgedeki atıkları temizleyerek örnek bir davranış sergiledi.

Alkol şişeleri tarihi gölgede bıraktı: Şişelerin rastgele atılmasına tepki

VAN - Van'da ailesiyle birlikte piknik yapan çevre gönüllüsü iş adamı Yavuz Taşoğlu, tarihi Van Kalesi'nin güney eteklerinde gelişi güzel atılan alkol şişelerini toplayarak çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Van Kalesi çevresine gelişigüzel atılan yüzlerce cam şişe, çevre gönüllüsü Yavuz Taşoğlu'nun tepkisine neden oldu. Piknik için ailesiyle bölgeye gelen Taşoğlu, eline poşet alarak çevredeki atıkları toplamaya başladı. Topladığı onlarca alkol şişesini ise dikkat çekmek amacıyla kaldırım kenarına dizdi.

Daha sonra çöpleri çöp kutusuna atan Yavuz Taşoğlu, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Burası hem tarihi hem de doğal güzelliğiyle öne çıkan bir yer. Bu manzarayı bu şekilde görmek çok üzücü. Herkes biraz daha duyarlı olursa çevremiz temiz kalır" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
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