Aliyev ve Babis Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çekya Başbakanı Andrej Babis, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Babis'i törenle karşıladı.

Törenin ardından Aliyev ve Babis, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Aliyev, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Mevcut 800 milyon doların üzerindeki ticaretin büyük ölçüde Azerbaycan petrol ihracatına dayandığını kaydeden Aliyev, ticarette daha dengeli bir yapı oluşturulmasının ve çeşitlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Aliyev, Azerbaycan petrolünün Çekya'nın enerji dengesinde önemli yer tuttuğunu vurgulayarak, ülkesinin dünya enerji piyasalarında güvenilir tedarikçi olarak öne çıktığını ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da bu şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Aliyev, "Bugün Azerbaycan gazı 16 ülkeye ihraç edilmektedir ve bunlardan 10'u AB üyesidir. Azerbaycan, Çekya'ya komşu olan ülkelere doğal gaz ihraç ediyor. Çekya'ya gaz ihracını da görüştük ve gelecekte bu alanda işbirliği yapma kararı aldık. Biz buna daha geniş bir perspektiften yaklaşıyoruz. Bu, sadece ticari işlemler ve enerji kaynaklarının ihracıyla sınırlı olmayacak. Biz bunu daha geniş kapsamlı, uzun vadeli bir işbirliği olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Çekya'dan birçok askeri ürün satın alıyoruz"

İki ülke arasında savunma sanayisinin de önemli işbirliği alanlarından biri olduğunu kaydeden Aliyev, "Biz Çekya'dan birçok askeri ürün satın alıyoruz ve mevcut aşamada ortak üretimle ilgili somut projeler üzerinde görüşmeler yürütülüyor. Azerbaycan savunma kapasitesini, aynı zamanda yerli üretimle güçlendirmektedir ve bu alanda büyük tecrübeye sahip Çekya gibi ülkelerle ortak çalışmalarımız özel önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da yalnız iki gaz tedarikçisinin olması iyi değil"

Çekya Başbakanı Babis de Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak nitelendirerek iki ülke ilişkilerinin dostluk temelinde geliştiğini söyledi.

Azerbaycan'ın uluslararası alanda artan önemine dikkati çeken Babis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkeyi ziyaret ettiğini ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de ziyaret planının olduğunu belirterek bunun Azerbaycan'ın önemini gösterdiğini ifade etti.

Babis, enerji alanındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak, Azerbaycan'ın Çekya'nın en büyük petrol tedarikçisi olduğunu ve ithal edilen petrolün yüzde 42'sinin bu ülkeden geldiğini kaydetti.

Azerbaycan'a ülkesinin enerji şirketinin yetkilileri ile geldiğini aktaran Babis, "Azerbaycan'dan gaz tedarikiyle ilgili sözleşme imzalamak istiyoruz. Siz üretimi artıracaksınız. Sizinle gelecekte uzun vadeli sözleşme imzalarsak çok memnun oluruz. Böylece Azerbaycan, petrolden ayrı olarak bu alanda fiilen bizim stratejik ortağımız olabilir." ifadelerini kullandı.

Babis, enerji konusunun Avrupa için kritik önemde olduğuna dikkati çekerek "Avrupa, onun bazı direktiflerinin Avrupa dışı tedarikçilere zarar verdiğini anlamalıdır. Avrupa'da yalnız iki gaz tedarikçisinin olması bizim için iyi değildir. Kısacası biz bu tedarikte ilgiliyiz ve uzun vadeli sözleşmeleri imzalamaya hazırız." şeklinde konuştu.