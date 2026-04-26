Aliyev ile Paşinyan'a "Gernika Barış ve Uzlaşma Ödülü" verildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Gernika Barış ve Uzlaşma Ödülü"ne layık görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Gernika Barış ve Uzlaşma Ödülü"ne layık görüldü.

Gernika-Lumo Şehir Konseyi, Almanya'nın Pforzheim kenti, Gernika Gogoratuz Vakfı, Gernika Kültür Evi ve Gernika Barış Müzesi temsilcilerinden oluşan jüri, Aliyev ve Paşinyan'ı Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış süreci dolayısıyla ödüle değer buldu.

Uluslararası insani yardım girişimi Küresel Sumud Filosu da Gazze'ye yönelik destek faaliyetleri nedeniyle aynı ödüle layık görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, ödül töreni katılımcılarına gönderdiği mesajda teşekkürlerini iletti.

Aliyev mesajında, Azerbaycan ile Ermenistan örneğinin, uzun süreli çatışma, acılar ve karşılıklı güvensizliğe rağmen güçlü siyasi irade ve uluslararası destek bulunduğunda barışın mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ödülün yalnızca elde edilen başarıların tanınması değil, aynı zamanda uluslararası toplum için barış ve ortak refah adına atılacak adımlar açısından önemli bir teşvik ve sorumluluk anlamı taşıdığını ifade eden Aliyev, sürecin geleceğe yönelik mesajlar içerdiğini vurguladı.

2005 yılında Bask ve Alman kurumları tarafından oluşturulan "Gernika Barış ve Uzlaşma Ödülü", barış, tarihsel hafıza ve sosyal adalet için çalışan kişi ve kurumları onurlandırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Haberler.com
500

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Fener taraftarına Asensio şoku

Korkulan oldu!

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bölge beşik gibi! Bingöl'ün ardından bu kez komşu il sallandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de o uvzuyla gol attı