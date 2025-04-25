Aliyev, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti

- Aliyev, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti

"AGİT Minsk Grubu ve ilgili tüm yapıların feshedilmesinin zamanı çoktan geldi"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, bir kez daha AGİT Minsk Grubu ve ilgili tüm yapıların feshedilmesinin gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev görüşmede, Sinirlioğlu'nu AGİT Genel Sekreteri seçilmesi dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi. Aliyev, geçmişte Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının çözümünde tamamen çöken AGİT Minsk Grubu ve ilgili tüm yapıların feshedilmesinin zamanının çoktan geldiğini belirtti. Aliyev, bu konuda Ermenistan'ın da adım atması gerektiğinin de altını çizdi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hem askeri hem de siyasi yollarla tam olarak sağladığını vurgulayan Aliyev, bu süreçle birlikte Helsinki Nihai Senedi ile uluslararası hukuk norm ve ilkelerinin Güney Kafkasya'da tesis edildiğini aktardı.

Sinirlioğlu ise Güney Kafkasya'nın AGİT gündeminde öncelikli bölgelerden biri olduğunu belirterek Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması metni üzerinde sağlanan uzlaşmadan dolayı tebriklerini iletti.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan ile AGİT arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

AGİT Minsk Grubu

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ anlaşmazlığına barışçıl bir çözüm bulunmasını teşvik etmek amacıyla 1992 yılında kurulan AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya yapıyor. Grupta, Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.