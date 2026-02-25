Haberler

Kocaeli'de motosikletle kafeteryaya giren sürücüye para cezası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezinin kafeteryasına motosikletle girerek müşterileri rahatsız eden sürücüye toplam 6 bin 457 lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de süresiz el konuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezindeki kafeteryanın bahçe bölümüne motosikletiyle girerek müşterileri rahatsız eden sürücüye 6 bin 457 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin motosikletiyle AVM içerisindeki kafeteryanın açık alanına girdiği ve bağırarak çevredekileri rahatsız ettiği görüldü.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan ekipler, motosiklet sürücüsünün kimliğini belirledi.

Sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, hakkında 4 ayrı maddeden toplam 6 bin 457 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
