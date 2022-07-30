Alınmayınca servisin altına giren emekli: 22 yıldır oradan alışveriş yapıyordum, artık yapmam

ANKARA'da alışveriş tutarı 100 liranın altında olduğu için market servisine alınmayınca minibüsün altına yatan ve ayaklarından çekilerek aracın altından çıkarılan emekli Faris Muratoğlu (73), DHA'ya konuştu. Muratoğlu, 22 yıldır o marketten alışveriş yaptığını belirterek, "Bir daha asla o markete gitmem. Bana eşyaları bedava da verseler, gitmem" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. Zincir marketten 60 liralık alışveriş yapan Faris Muratoğlu, marketin servis aracına bindi. Fiş kontrolü yapan market görevlileri Muratoğlu'na, alışveriş tutarı 100 TL'nin altında olduğu için servisten inmesini istedi. Muratoğlu, 73 yaşında olduğunu belirterek servisten inmek istemedi. Tartışmalar uzayınca, diğer müşteriler, başka bir servis aracına alındı. Muratoğlu ise bindirilmedi. Bunun üzerine Faris Muratoğlu, aracın altına girdi. Muratoğlu, market çalışanları tarafından ayaklarından çekilerek aracın altından çıkarıldı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenin olayın ardından servis yola devam etti.

Muratoğlu, yaşananlardan dolayı servis aracının yaklaşık 1 saat bekletildiğini söyleyerek, "'Ya inersin ya da bu araba buradan gitmez' dediler. İçerideki vatandaşlar bile isyan etti, 'böyle adalet mi olur' dediler. Arabada kalmamı istediler. Yaklaşık 1 saat sonra beni marketin arka sokağına dolandırdılar, içerideki yolcularla beraber. Orada bir boş servis aracı vardı, tüm yolcuları oraya geçirdiler. Ben de ona binmeye çalışırken beni kollarımdan tuttular. Ben de onun üzerine arabanın altına girdim. 'Ya beni burada öldürürsünüz ya da beni bu arabaya bindirirsiniz' dedim. Araba hareket edeceği zaman beni bacaklarımdan çekerek, çıkardılar oradan. Bu sebepten dolayı kolumda yaralar oluştu. Ayakkabılarımı da fırlatıp attılar. Ben de o esnada sinir krizi geçirdim, adaletsizlikten dolayı. Beni orada resmen paramparça ettiler. Bir daha da asla o markete gitmem. Bana eşyaları bedava da verseler, gitmem" ifadelerini kullandı.