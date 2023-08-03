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Alibey Barajı'nda sıcaktan bunalan koyunlar gölgeye sığındı

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Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbul Alibey Barajı'nda otlayan koyunlar, güneşten korunmak için Mağlova Kemeri gölgesine sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yüksek sıcaklık uyarısı yaparken, koyunların gölgede serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Alibey Barajı'nda sıcaktan bunalan koyunlar gölgeye sığındı

İSTANBUL - Türkiye'yi etkisi altına alan "Eyyam-ı Bahur" olarak adlandırılan sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Yüksek nem ile birlikte gelen sıcaklık nedeniyle İstanbul Alibey Barajı'nda otlayan koyunlar güneşten korunmak için Mağlova Kemeri gölgesine sığındı.

Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tedbirli olunması yönünde de çağrıda bulundu. Özellikle öğlen vaktinde direkt güneş altında bulunmaktan kaçınılması gerekiyor. Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası "Eyyam-ı Bahur" olarak adlandırılıyor. İstanbul'da ise etkisini yüksek nem ile birlikte gösteren sıcak hava dalgası hayvanların bile sıcaktan bunalmasına neden oluyor. Otlamak için Alibey Barajına gelen koyunlar güneş ışığından korunmak için Mağlova Kemeri altında serinlemeye çalıştı. Sıcak ve kurak geçen yaz günleri nedeniyle daha önce sular altında olan Mağlova Kemeri ise tamamıyla gün yüzüne çıktı. Koyunların birbirlerine sokularak sadece gölgede durmaya çalışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu..

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Alibey Barajı İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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