Aliağa'da sökülecek "Asbestli gemi" hakkında bakanlık yetkililerinden ilk yorum

Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümüne izin verilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Haberler.com olarak kısa sürede 100 binin üzerinde tweet atılan konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre; en ufak bir tehlikeli durum söz konusu olursa hiç tereddütsüz geri gönderilecek.

Brezilya'dan İzmir Aliağa'ya söküm tesislerine gelecek olan gemi uzun zamandır izin bekleyen bir gemiydi. İzin talebi sonrası kamuoyundaki benzer kaygıların duyulması üzerine bir kez yapılması gereken kontroller, bu konuda uluslararası yeterliliği olan uzman isimler tarafından uluslararası kriterlere uygun biçimde tekrar tekrar yapıldı. Basel sözleşmesi uyarınca gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmedi.

Böyle bir geminin sökümü teknik olarak dünyada sadece Türkiye Aliağa ve Hindistan'da mümkün. Söküm işlemini Türk firma aldığı için Aliağa öne çıktı.

Karar uluslararası hukuka göre alındı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Listesinde de bulunan gemi; tüm yükümlülükleri yerine getirince (Notifikasyon Formu, geminin survey raporu, tehlikeli madde envanteri, radyasyon analiz belgesi, gemi söküm planı, gas-free işleminin yapıldığına dair belge, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun geminin sökülmek üzere ülkemize getirilmesinde radyolojik açıdan sakınca olmadığına dair resmi yazısı gibi) izin vermeme seçeneği ortadan kalkmış oldu.

Türk karasularında da gemi, mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknikle, uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetimlerden geçirilecek ve en ufak bir tehlikeli durum, risk söz konusu olursa gemi hiç tereddütsüz geri gönderilecek.

Gemi söküme uygun bulunursa da yine mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknikle,bu konuda uluslararası yetkinliğe sahip uzman isimlerce titiklikle söküm işlemi gerçekleştirilecek.

Gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunmaktadır. Ülkemizde gemi sökümünden çıkan asbest içeren atıklar uygun şekilde ambalajlanarak etiketlenmekte, havayla teması kesilmektedir. Bu şekilde ambalajlanan asbest içeren atıklar geçici depolanmakta, lisanslı araçlarla taşınmakta ve çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde; gerekli önlemleri almak şartıyla bertaraf edilmektedir. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe uygun tesislerde, asbest içeren atıklar diğer atıklardan ayrı bir kısımda depolanmaktadır.