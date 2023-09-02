Aliağa'da şehit ailesi, okul inşaatını ziyaret etti

İzmir'de deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmek üzere yıkıldıktan sonra geçen ay temeli atılan Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesinin inşaatını, okula ismi verilen şehidin anne ve babası ziyaret etti.

İzmir'de deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmek üzere yıkıldıktan sonra geçen ay temeli atılan Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesinin inşaatını, okula ismi verilen şehidin anne ve babası ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2016'da terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik'in annesi Gülperi Çevik ile babası Recep Çevik, ziyaretlerinde, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Serkan Acar'dan bilgi aldı.

Gülperi-Recep Çevik çifti, okulun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 24 derslikli okulun, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde açılmasının planlandığı belirtildi.