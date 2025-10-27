Aliağa'da Boşanma Davası Sırasında Aileye Bıçaklı Saldırı

İzmir'in Aliağa ilçesinde boşanma davalarının görüldüğü gün eşi ve 3 çocuğunu bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Sanığın eşi müşteki U.B, çiftin kızları B.B. ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel duruşmada tanık olarak dinlendi.

Uzman çavuş A.K, resmi kıyafetiyle mesaiye gittiğini, yolda bir kadının kanlar içinde yattığını fark edince yardım ettiğini anlattı.

Kadının yanında bıçağın bulunduğunu aktaran A.K, ardından olayın yaşandığı eve gittiğini söyledi.

Evin içerisinde sanık A.B'nin üzerine geldiğini ifade eden A.K, "Sanığın dışarı çıkmasını engelledim. Kelepçeledim, karakola haber verdim." dedi.

Müşteki U.B'nin ağabeyi H.K. ise daha önce sanığın bir konuşmasında, "Ya öleceğim ya öldüreceğim" dediğini öne sürdü.

U.B'nin boşanma davası sürecinde avukatlığını yapan O.K. ise "Davanın sonunda A.B, 'Ben U.B'yi vuracağım' dedi. Bunun üzerine koruma kararı aldırdık." ifadelerini kullandı.

Söz verilen çiftin kızları B.B, babasının cezaevinden kendilerine ulaşıp tehdit ettiğini iddia etti.

Ailenin avukatı İrfan Medet Akpınar da olaya tanıklık eden ve sanığa olay anında yardım eden K.Y'nin sanık olarak yargılanmasını talep etti.

Sanık A.B. ise tutuksuz olarak yargılanmak istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, adliye önünde açıklama yaptı.

Olay

Aliağa ilçesinde 29 Kasım 2024'te A.B, boşanma aşamasında olduğu eşi U.B. ve çocuklarının yaşadığı evine gitmiş, tartışmanın ardından eşi ile çocuklarını bıçakla yaralamıştı.

Anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan baba tutuklanmıştı.

U.B. ve A.B. arasındaki boşanma davası avukatların katılımıyla görülmüş, mahkeme ayrılma kararı vermişti.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık A.B. hakkında, eşi ve çocuklarına karşı "kadına ve eşe karşı tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs", "alt soya karşı kasten silahla yaralama", "alt soya karşı kasten yaralama" ve "silahla konut dokunulmazlığını bozma" suçundan toplam 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.