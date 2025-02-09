Ali Şir Nevai'nin 584. Yıldönümü Amsterdam'da Kutlandı

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), ünlü şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai'nin doğumunun 584. yıl dönümü anısına "Türk Dünyasının Ses Atlası Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye" programı düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Özbekistan Benelüks Büyükelçisi Gayret Fazilov ve Azerbaycan'ın Lahey Büyükelçisi Mammad Ahmadzada'nın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan elçiliklerinden diplomatlar ile Hollanda'daki Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Amsterdam YEE Müdürü Adil Akaltun, Yunus Emre ve diğer Türk şairlerinin Türk dünyası için taşıdığı öneme değinerek YEE'nin Türk dünyasındaki bütün devletlerin ortak kültür merkezi olarak hareket ettiğini belirtti.

Büyükelçi Ünal ise konuşmasında, Ali Şir Nevai'nin Türk dünyasının birleştirici rolüne vurgu yaparak, Türk toplumunun Yunus Emre Enstitüsünde bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ünal, şöyle devam etti:

"Olağanüstü şair, düşünür, sanatçı, mistik ve devlet adamı olan Ali Şir Nevai, sadece kendi döneminin edebi devi değil, aynı zamanda Türk dünyasının kültürel ve dilsel manzarasını şekillendiren bir vizyon sahibiydi. Onun etkisi yüzyıllar boyunca yankılandı ve Orta Asya'dan Uygur topraklarına, Kafkasya'dan Anadolu'ya ve ötesine kadar Türk halklarını nesiller boyunca birleştirdi."

Özbekistan'ın Benelüks Büyükelçisi Fazilov, konuşmasında Ali Şir Nevai'nin Türk dünyası ve dünya edebiyatına katkılarını anlattı. Fazilov, "Özbekistan'da ulusal kahraman olarak tanınan ve modern yazarları etkileyen Nevai'nin mirasını yerel ve uluslararası düzeyde korumaya ve tanıtmaya devam ediyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın Lahey Büyükelçisi Ahmadzada, Hollanda'daki ilk toplumsal etkinliğinin Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleşmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti. Ahmadzada, Ali Şir Nevai'nin Türk dünyasındaki önemini vurguladı.

Hollanda'nın Hengelo Belediyesinin eski Meclis Üyesi Burhanettin Carlak'ın organizasyon ve sanat danışmanlığını üstlendiği etkinlikte, Türk dünyasının önde gelen şairlerinin eserlerinden kesitler sunuldu.

Programın sanat bölümünde şair Sima Caferova, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından şairlerin eserlerini seslendirirken, müzisyen İlhami Babayev, Azerbaycan kemençesi ile dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Program sonunda katılımcılara Özbek mutfağından geleneksel lezzetler ikram edildi.