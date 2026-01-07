Haberler

Kayseri'de geçen yıl yaşamını yitiren doktorun ismi çalıştığı birime verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçen yıl hayatını kaybeden Dr. Ali Saz'ın adı, görev yaptığı GETAT birimine verildi. Törende, Saz'ın sağlık camiasındaki etkisi ve hastalarına olan hizmetleri vurgulandı.

Geçen yıl hayatını kaybeden Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) doktorlarından Ali Saz'ın adı görev yaptığı birime verildi.

Merkeze Dr. Ali Saz'ın adının verilmesi dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, doktorun oğulları Furkan ve Mustafa Saz ile mesai arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan İl Sağlık Müdürü Erşan, Saz'ın 1 Ocak 2025'te zamansız bir şekilde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Güzel insanların güzelliklerle anıldığını ifade eden Erşan, "Adını yaşatmak adına kendisinin emek verdiği, insan yetiştirdiği yere adı verilmiş oldu. Ona ben de hasta olarak gelmiştim. Dokunmadığı kimse kalmamıştı, yurt dışından dahil birçok hastası olurdu." dedi.

Şehir Hastanesi Başhekimi Özcan ise Saz'ın GETAT birimine çok emek verdiğini, hastalardan çalışanlara ve idarecilere kadar herkese şifa olmaya çalıştığını dile getirdi.

Saz'ın Kovid-19 döneminde geleneksel ve tamamlayıcı tıpla insanlara şifa olduğunu anlatan Özcan, "Kovid-19 döneminde, herkesin hastadan kaçtığı dönemde bizzat kendisi gelir tüm hastalarımızı değerlendirirdi. Homeopati, ozon tedavisi açısından elinden geleni yapardı. Biz de buraya onun adını vererek ismini yaşatmak istedik. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Ali Saz'ın oğullarından Mustafa Saz ise babasının adının en çok emek verdiği birime verilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Saz'ın hastalarından 67 yaşındaki Celalettin Şahin de Kovid-19 döneminde hastalığa yakalandığını ve bir süre yoğun bakımda yattığını belirterek, "Bu dönemde Dr. Saz ile tanıştım. O süreçte hem yoğun bakımda hem de serviste çok emeğini gördüm." dedi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da
Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı

Sokakta bebekli kadına ve çocuğa dehşeti yaşattı