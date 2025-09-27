Ali Jadallah, Üst Üste İkinci Kez 'Yılın Fotoğrafı' Ödülünü Kazandı

İtalya'da düzenlenen "Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri"nde, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve kameramanları farklı kategorilerde ödül alırken, AA foto muhabiri Ali Jadallah üst üste 2. kez "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görüldü.

Fotoğraf alanında uluslararası ün ve prestije sahip Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde 2025 yılı ödüllerinin sahipleri belli oldu.

AA foto muhabirleri ve kameramanları farklı kategorilerde toplamda 8 ödül alarak dünyaca ünlü yarışmaya damgasını vurdu.

Siena Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreninde, AA'nın Gazze'deki foto muhabirlerinden Ali Jadallah'ın "Leaving Home" başlıklı karesi, "Yılın Fotoğrafı" seçildi.

"Yaşanan tüm acılara ve trajedilere tanıklık ettim"

Ödül dolayısıyla Siena'ya görüntülü bir mesaj gönderen Jadallah, Gazze'de AA'da foto muhabiri olarak çalıştığını belirterek, "Şu an hala Gazze Şeridi'nde bulunuyorum, bu nedenle törende yer alamıyorum. Gazze'de savaş başladığından bu yana, yaşanan tüm acılara ve trajedilere tanıklık ettim. 7 Ekim'de bu savaş, 2. yılına girecek ve İsrail ordusu her gün onlarca masum insanı öldürmeye devam ediyor." dedi.

Gazze'de güvenli bir yer olmadığını vurgulayan Jadallah, "Her an, her yerden bomba atılması tehdidi altında yaşıyoruz." diye konuştu.

Jadallah, Gazze'de gazetecilerin son derece zor şartlarda çalıştığına dikkati çekerek, "Tüm bu zorluklara rağmen biz gazeteciler, hayatımızı tehlikeye atarak İsrail'in bize karşı işlediği insanlık dramlarını ve suçlarını belgelemeye devam ediyoruz. Gazetecilik görevlerini yerine getirirken öldürülen meslektaşlarımı anmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Jadallah'ın mesajı salonda uzun süre alkışlandı

AA Foto Muhabiri Ali Jadallah'ın fotoğrafı ve mesajı uzun süre salonun tamamı tarafından alkışlandı.

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin bu yıl ki jürisinde yer alan önde gelen foto muhabirlerinden ABD'li Sarah Leen, törene Gazze'de olduğu için katılamayan Jadallah'ın ödülünü AA Roma Muhabiri Barış Seçkin'e takdim etti.

Jadallah, "Situation in Gaza amid ongoing Israeli attacks" başlıklı fotoğraflarıyla "Hikaye anlatımı: Genel Haberler" kategorisinde ise birincilik ödülüne layık görüldü.

Ali Jadallah ayrıca "Belgesel ve Foto Muhabirliği" kategorisinde ise "Destruction in Khan Yunis" başlıklı fotoğrafıyla "Yüksek takdir" ödülünü kazandı.

Jadallah, Siena'da geçen yıl da "Irreplaceable" başlıklı karesiyle, "Yılın Fotoğrafı"ı ödülünü almıştı. Böylece Jadallah, üst üste 2. kez bu başarıyı yakaladı.

AA foto muhabirleri ve kameramanları farklı alanlarda ödülleri topladı

AA'nın Gazze'deki bir diğer foto muhabiri Belal Khaled de "Belgesel ve Foto Muhabirliği" kategorisinde "Ramadan Preparations in Gaza" başlıklı fotoğrafıyla "Yüksek takdir" ödülünü aldı.

AA'nın Kıdemli Foto Muhabiri Murat Şengül "Belgesel ve Foto Muhabirliği" kategorisinde "Life will go on" başlıklı fotoğrafıyla "Takdir" ödülünü aldı.

AA Foto Muhabiri Seyit Konyalı "Yolculuklar ve Maceralar" kategorisinde "Nature and Fisherman" başlıklı fotoğrafıyla üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

New York'ta görev yapan Başkameraman Lokman Vural Elibol'un "Crisis on the line: Texas" adlı çalışması "Kısa Belgesel Film" kategorisinde "Yüksek takdir" ödülüne layık görüldü.

Aynı kategoride Global Video Haber Yayın Müdür Yardımcısı Alican Ocak'ın "Pehlivan" adlı çalışması da jüri tarafından "Takdir" ödülüyle onurlandırıldı.

Venturi: "(Jadallah'ın Siena'da ödül alan kareleri) Şu anda yaşadığımız trajedinin bir kısmını ifade ediyorlar"

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin kurucusu ve sanat yönetmeni Luca Venturi, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ali Jadallah'ın son 2 yıldır Siena'da büyük ödülü kazanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kesinlikle 2 farklı fotoğraf olduklarını söyleyebilirim. Birbirlerinden çok farklılar ama yine de şu anda yaşadığımız trajedinin bir kısmını ifade ediyorlar. Hepimiz şu anda tüm dünyayı etkileyen savaşlardan, özellikle de şu günlerde gördüğümüz çok önemli bir saldırganlıktan etkileniyoruz. Ali de güçlü fotoğraflarıyla tam olarak bunu aktardı ve halkının yaşadığı acıyı tüm dünyaya aktardı."

Venturi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence bütün fotoğrafçılar için bir fotoğrafın ödüllendirilmesi, sadece bir yarışmada değil, aynı zamanda bir jüri tarafından fotoğrafın ifadesine, yakalanan ana ve taşıdığı anlama bir değer, bir takdir verilmesi anlamına gelir. Tüm bunların birleşimi onu kesinlikle mutlu edebilir, en azından mesleğiyle yapmak istediğini, yani gerçeği yansıtmayı başardığı için. Bir foto muhabiri olarak yaptığı işten kesinlikle memnun olduğunu düşünüyorum."