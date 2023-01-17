Ali İsmail Korkmaz davasında, yeniden yargılanan sanığa yine aynı ceza

KAYSERİ'de görülen Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası polis memuru Hüseyin Engin'e yerel mahkeme tarafından 'kasten basit yaralama' suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezası kararı, Korkmaz ailesinin başvurusu...

KAYSERİ'de görülen Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası polis memuru Hüseyin Engin'e yerel mahkeme tarafından 'kasten basit yaralama' suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezası kararı, Korkmaz ailesinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) hak ihlali olduğu gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Engin'e mahkeme yine aynı ceza verdi, ancak bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, dövüldükten 38 gün sonra 10 Temmuz'da hayatını kaybetti. Dava, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye alındı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Ocak 2015'te görülen karar duruşmasında sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan'a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut'a 10 yıl hapis cezası, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Bu kararlar Yargıtay tarafından onandı. Polis memuru Hüseyin Engin ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, sanık polis memuru Hüseyin Engin'i, 'Kasten basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, cezayı bu kez ertelemedi.