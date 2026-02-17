Haberler

Temizlik işçisi bulduğu para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti
Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde temizlik işçisi Ali İlkgün, otobüs terminalinde bulduğu çantayı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Belediye Başkanı tarafından plaket ve ikramiye ile ödüllendirildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde belediye temizlik işçisi Ali İlkgün (56), şehirler arası otobüs terminalinde bulduğu bir miktar para ve ziynet eşyası olan çantayı sahibine teslim etti.

Alaşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Ali İlkgün, dün şehirler arası otobüs terminalinde çalıştığı sırada kadınlar tuvaletinde duvara asılı bir çanta buldu. İlkgün'ün durumu bildirmesi ile olay yerine gelen zabıta ekipleri ile çanta kontrol edildi. Çanta içerisinde bir miktar nakit para ve ziynet eşyası olduğu belirlendi.

ÖDÜLLENDİRİLDİ

Zabıta ekipleri tarafından para ve ziynet eşyaları tutanak tutularak, muhafaza altına alındı ve sahibine ulaşıldı. Resmi işlemlerin ardından çanta sahibine teslim edildi. Olayın ardından Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ali İlkgün'ü makamında kabul ederek plaket verdi ve 3 yevmiye ikramiye ile ödüllendirdi. İlkgün ise yaptığı açıklamada, görevini yerine getirdiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
