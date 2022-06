Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum (2)

ESKİŞEHİR'DE CAMİ VE MÜFTÜLÜK BİNASI TEMELİ ATTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Manisa'daki ziyaretinin ardından Eskişehir'e geldi. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) İkieylül Kampüsü'nde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak tarafından karşılanan Erbaş, yerleşke içerisine yapılacak Kampüs Camii'nin temel atma törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cami temel atma programının ardından Eskişehir Valiliği yanına yapılacak olan İl Müftülüğü yeni hizmet binasının temel atma programına katıldı. Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçede müftülüklerin bulunduğunun anlatan Prof. Dr. Erbaş, "81 ilimizde 922 ilçemizde müftülüklerimiz var. Yurt dışından gelen heyetler oluyor. Her hafta 1-2 heyet geliyor. ya da biz yurt dışına gittiğimiz zaman başkanlığımızı anlatıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı anlatıyorum. Diyorum ki 'bizim 1003 müftülüğümüz var' Hayretler içerisinde kalıyorlar, şaşırıyorlar. Diyorlar ki 'bizim tek bir müftülüğümüz var'. İslam ülkeleri olsun, İslam ülkeleri dışındaki azınlık olarak Müslümanların yaşadığı yerlerde olsun başmüftülük dedikleri bir başmüftülük var. Onun organizasyonunda imamlar, müezzinler var. İşte biz Türkiye'mizin gücünü, ülkemizin gücünü Diyanet İşleri Başkanlığımızla, müftülüklerimizle hem yurt içinde hem de yurt dışında temsil etmeye çalışıyoruz. Allah müftülerimizden razı olsun. Onlar bulundukları illerde, ilçelerde toplumumuzun her katmanına rehberlik etmeye gayret ediyorlar. Doğumundan ölümüne kadar her zaman hocalarımız toplumumuzun yanında. Bugün devletimize her yerde temsil eden tek kurum Diyanet İşleri Başkanlığıdır" şeklinde konuştu. Erbaş, konuşmasının ardından Eskişehir İl Müftülüğü yeni hizmet binasının temelini attı.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, -