Ali Demir, Lösemiyi Yenerek Kahramanlık Hikayesini Yazdı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 9 aylık mücadelenin ardından lösemiyi yenen 11 yaşındaki Ali Demir Yakalı için balonlar uçuruldu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın çağrısı üzerine Mütareke Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ilçede düzenlenen 7. Kitap Fuarı'na katılan Ali Demir Yakalı'yı ellerinde balonlarla karşıladı.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Yakalı'nın anlamlı gününde yanında olan babası Birkan ile annesi Özlem ve kız kardeşi Elif, duygu dolu anlar yaşadı.

Özlem Yakalı etkinlikte yaptığı konuşmada, 18 Aralık 2024'te oğluna lösemi tanısı konulduğunu ve ilk olarak Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tedaviye başladıklarını anlattı.

Yakalı, Ali Demir'in durumu kötüye gitmesi nedeniyle Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) desteğiyle Ankara LÖSANTE Hastanesi'ne sevk edildiklerini belirterek, "Sürecimiz 9 ayda nakil ile bitti. 8 yaşındaki kızım Elif, ağabeyine 12'de 12 uyum ile donör oldu ve kök hücre naklimiz gerçekleştirildi. Kızım, ağabeyini lösemi hastalığında şampiyon etti." dedi.

Ali Demir'in yazı yazmayı ve okumayı çok sevdiğini ifade eden Yakalı, "İlkokulu birincilikle bitirdi. Tedavi sürecinde anksiyeteye bağlı içe kapanma yaşadı. LÖSEV öğretmenleri, doktorlar ve hemşirelerin desteğiyle psikolojik tedavi gördü ve yeniden yazmaya başladı. Bu süreci bol bol yazarak, okuyarak, araştırma yaparak, derslerini çalışıp uzaktan sınav heyecanını yaşayarak atlattı." ifadesini kullandı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise Ali Demir'in bir kahraman olduğunu belirterek, "Demir bizim kahramanımız. Ama Elif de ağabeyinin en büyük kahramanı. 2 kardeşin dayanışması hepimize umut verdi. Evine hoş geldin Demir." dedi.

Ali Demir ve Elif Yakalı kardeşlere kitap hediye eden Dalgıç, 2 yıl boyunca okuldan uzak kalacak olan Ali Demir için vatandaşlara kitap ve dergi gönderme çağrısında bulundu.