Ali Babacan: "Venezuela'da Yaşananlar Uluslararası Hukukun Devletlerin Egemen Eşitliği İlkesine Aykırıdır, BM Şartı'nın Açık İhlalidir"

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Venezuela'daki son gelişmelerin uluslararası hukukun temel ilkesine aykırı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlal edildiğini belirtti. Babacan, Maduro rejiminin insan hakları ihlallerinin müdahale gerekçesi olamayacağını vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Venezuela'da yaşanan son gelişmeler; uluslararası hukukun temel sütunu olan devletlerin egemen eşitliği ilkesine aykırıdır, Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlalidir" dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Venezuela'da yaşanan son gelişmeler; uluslararası hukukun temel sütunu olan devletlerin egemen eşitliği ilkesine aykırıdır, Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlalidir. Maduro rejiminin iç demokratik süreçleri tıkaması ve insan hakları ihlalleri böyle bir müdahalenin gerekçesi olamaz. Venezuela'nın geleceği kendi vatandaşlarının hür iradesiyle ve demokratik siyasetle şekillenmelidir. Bu kritik dönemde tüm taraflar sivil halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli hassasiyeti ve çabayı ortaya koymalıdır. Türkiye bu konuda ilkeli ve tutarlı bir tavır sergilemeli, her koşulda uluslararası hukuku savunmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
