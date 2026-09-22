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Ali Babacan, Manisa'daki okul saldırısına 'bir yıl içinde üçüncü' diye tepki gösterdi

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Ali Babacan, Manisa'daki okul saldırısına 'bir yıl içinde üçüncü' diye tepki gösterdi
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Ali Babacan, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya sosyal medyadan tepki gösterdi. 'Ne oldu da bir yıl içinde üçüncü okul saldırısını görüyoruz?' diyen Babacan, olayların müstakil vakalarla geçiştirilemeyeceğini belirtti. Turgutlu'da yaralananlara acil şifalar diledi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin "Bu topraklarda böyle olaylar yaşanmazdı. Ne oldu da bir yıl içinde üçüncü okul saldırısını görüyoruz? Olanları müstakil vakalar olarak geçiştirmek mümkün değildir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, şunları kaydetti:

"Bugün yine bir okul saldırısı haberiyle sarsıldık. Bu topraklarda böyle olaylar yaşanmazdı. Ne oldu da bir yıl içinde üçüncü okul saldırısını görüyoruz? Olanları müstakil vakalar olarak geçiştirmek mümkün değildir. Mesele hem sosyoloji, hem psikoloji, hem de güvenlik açısıyla, bütüncül bir şekilde acilen ele alınmalı; bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekenler derhal yapılmalıdır.

Manisa Turgutlu'da okulun önündeki saldırıda yaralananan evlatlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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