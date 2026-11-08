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Ali Babacan, LÖSEV temsilcileri ve hastalığı yenen çocukları ağırladı

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Ali Babacan, LÖSEV temsilcileri ve hastalığı yenen çocukları ağırladı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV temsilcileri, hastalığı yenen çocuklar ve aileleriyle genel merkezde bir araya geldi. Babacan, sosyal medya paylaşımında ziyaret için LÖSEV heyetine, çocuklara ve anne babalara teşekkür etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) temsilcileri ile hastalığı yenen çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lösemili Çocuklar Haftası'nda LÖSEV'den kıymetli misafirlerimizi genel merkezimizde ağırladık. Hastalığı yenmiş küçük kahramanlarımıza, fedakar anne babalara ve LÖSEV heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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