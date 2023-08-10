Ali Babacan'dan Malatya'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya'da meydana gelen deprem sonrası tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Babacan'ın bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum."