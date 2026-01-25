Haberler

Şişli'de Kadın Cinayeti... Ali Babacan: "Her Güne İçimizin Yandığı Bir Haberle Uyanmak Kader Değil"

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Şişli'de bir kadının öldürülmesine yönelik yaptığı açıklamada, kadınların güvenliği için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Şiddet olaylarının son bulması gerektiğini ve güvenli bir Türkiye'yi mümkün kılmak için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Şişli'de bir kadının öldürülmesine tepki göstererek, "Kadınların sokakta gerçekten güvende hissedebileceği bir Türkiye hayal değil. Her güne içimizin yandığı bir haberle uyanmak kader değil. Kız çocuklarının kadına yönelik şiddet haberleriyle travmatize olmadığı; bir ömür boyu taşıyacakları endişeler olmadan geleceğe umutla bakabildikleri bir Türkiye mümkün. Milletimizin içinde kapanmaz yaralar açan bu dönemin sonuna gelmeli ve güvenli sokakların temellerini atmaya başlamalıyız" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece boyu İstanbul Şişli'den gelen haberleri içi yanarak takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yine bir kadının vahşice katledildiğinin haberini aldık, hem de İstanbul'un göbeğinde. Her zaman söyledim, bu tür olaylarda ipler en baştan sağlam tutulur. İlk yapmanız gereken, kadına şiddete geçit vermeyeceğinize dair önce erkekleri sonra da kadınları ikna etmek. Uluslararası sözleşmelerin iptali peşinde koşmak değil, kadınları önce hukuken güvende hissettirmek. Bizzat liyakatsız kadrolarla tesis ettiğiniz menfaat düzeni her yerinden alarm veriyor. Alarmlar dün çocuklar için çaldı, bugün kadınlar için çalıyor. Kadınların sokakta gerçekten güvende hissedebileceği bir Türkiye hayal değil. Her güne içimizin yandığı bir haberle uyanmak kader değil. Kız çocuklarının kadına yönelik şiddet haberleriyle travmatize olmadığı; bir ömür boyu taşıyacakları endişeler olmadan geleceğe umutla bakabildikleri bir Türkiye mümkün. Milletimizin içinde kapanmaz yaralar açan bu dönemin sonuna gelmeli ve güvenli sokakların temellerini atmaya başlamalıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel
