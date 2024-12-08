Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı

Devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç'te operasyon! Çok sayıda teröristi esir aldılar
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

Ali Babacan: Bir zalim rejimin daha düştüğüne şahit olduk

Ali Babacan: Bir zalim rejimin daha düştüğüne şahit olduk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Baas rejiminin çökmesine dair sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Babacan, "Bugün bir zalim rejimin daha düştüğüne şahit olduk. Ancak son derece hassas bir dönemin başladığının farkında olmalıyız. Suriye halkının sevinci kursağında kalmamalı, yeni felaketlere izin verilmemeli" ifadelerini kullandı.

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Babacan, şunları söyledi: "Bugün bir zalim rejimin daha düştüğüne şahit olduk. Vatandaşlarının üzerine bombalar yağdıran, protesto hakkını kullananlara karşı kimyasal silah kullanmaktan dahi çekinmeyen, kendine muhalif olan herkesi adaletsizce hapse atan ve vahşi işkenceler uygulayan Baas rejimi bugün çöktü. Ancak son derece hassas bir dönemin başladığının farkında olmalıyız. Suriye halkının sevinci kursağında kalmamalı, yeni felaketlere izin verilmemeli.

"Suriye'nin millî birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü sağlanmalı, Suriye halkı doğal kaynakların tümünden adilce faydalanmalıdır"

Adil temsile dayanan bir geçiş yönetiminin acilen oluşturulması ve tüm tarafların hızlı bir diyalog sürecine girmesi gerekiyor. Bu süreçte çatışmaların son bulması, yeni insani krizlere yol açacak, yeni göç dalgaları oluşturacak her türlü gelişmenin engellenmesi gerekiyor. Suriye'de nihai hedef Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Alevi, Hristiyan demeden, mezhebine, etnik kimliğine bakmadan, tüm halkın adil temsil edildiği, azınlık hakları başta olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin tanındığı, eşit vatandaşlık ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan çoğulcu bir demokrasiyi inşa etmek olmalıdır. Suriye'nin millî birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü sağlanmalı, Suriye halkı doğal kaynakların tümünden adilce faydalanmalıdır. Tüm gayretler bu hedeflere yönelik olmalıdır.

"Suriye'deki zulmü savunanlar, savaştan kaçanlara ırkçılık yapanlar için de inşallah bu kötücül siyasetin sonu gelmiştir"

Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasında, ülkenin yeniden inşasında Türkiye'nin çok önemli bir sorumluluğu olacaktır. Umarım ki mevcut hükûmet bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirecek adımlar atar. Suriye'deki zulmü savunanlar, savaştan kaçanlara ırkçılık yapanlar için de inşallah bu kötücül siyasetin sonu gelmiştir."

Kaynak: Haberler.com / Güncel
img

Münbiç'te operasyon! Çok sayıda teröristi esir aldılar
img

Muhaliflerin ülkeden kaçırdığı Esad'ın garajından neler çıktı neler
img

Tomar tomar para taşımaya son! Alışverişte Türk Lirası'na geçtiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.