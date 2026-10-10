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Ali Babacan, 10 Ekim katliamının 11. yılında 103 kişiyi andı, terörü lanetledi

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Ali Babacan, 10 Ekim katliamının 11. yılında 103 kişiyi andı, terörü lanetledi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11. yılında hayatını kaybeden 103 vatandaşı rahmetle andığını ve ailelerinin acısını paylaştığını belirtti. Babacan, terörün ve şiddetin her türlüsünü bir kez daha lanetlediğini ifade etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılına ilişkin, "Terörün ve şiddetin her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nın üzerinden 11 yıl geçti. Hayatını kaybeden 103 vatandaşımızı rahmetle anıyor; ailelerinin, yakınlarının acısını paylaşıyorum. Terörün ve şiddetin her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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